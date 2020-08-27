Новые вызовы и достижения в региональном образовании

В Мурманске состоялось традиционное совещание педагогических работников. Специалисты обсудили успехи и неудачи прошлого учебного года, а также поговорили о планах на будущее. В конференции принял участие губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Конец минувшего учебного года для образования Мурманской области получился непростой. Пандемия коронавируса и последовавшая за ним вынужденная самоизоляция большинства населения региона грянула почти перед самыми экзаменами. Последние недели студентам и школьникам пришлось учиться удалённо. Это обстоятельство показало, что большинству школ не хватает и высокоскоростного интернета, и мощного компьютерного оборудования для организации онлайн-уроков.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Мы выявили целый набор проблем, связанных со скоростью интернета в наших образовательных учреждениях. И если мы раньше считали, что формально есть интернет в школе, как бы его было достаточно, то при переходе на эти формы нам стало очевидно, что нужен интернет другого уровня. Чтобы система дистанционного образования, в том числе дополнительного дистанционного образования, те технологии, которые мы сегодня должны внедрять в школы, были доступны». Сейчас высокоскоростной интернет есть примерно у 30% областных школ. Губернатор Мурманской области дал поручение к концу следующего года подключить к нему каждое учебное заведение. Необходимо это в том числе и потому, что школы постепенно переводят на пятидневку. В некоторых из них в субботу дети должны будут учиться дистанционно.

Анна Головина, министр образования и науки Мурманской области: «С этого учебного года все начальные классы у нас обучаются по пятидневной неделе. 51 образовательная организация, а это 30%, переходит полностью на пятидневную неделю. 30% образовательных организаций остаются на шестидневной учебной неделе. Но шестой день у них будет реализовываться в дистанционном формате. Остальные организации ещё не приняли решение, но в первой половине сентября, я уверена, что тоже его примут».

Поговорили на педсовете и о дополнительном образовании. В регионе в этом году открывают 10 «КвантоЛабов». Это мини-технопарки при промышленных предприятиях, направленные на то, чтобы ориентировать сегодняшних школьников в выборе будущей профессии. В этих центрах дети смогут получать новые навыки и знакомиться с высокими технологиями. Для детей населённых пунктов, где таких технопарков ещё нет, создали специальный мобильный «Кванториум». Машина, напичканная современным оборудованием, будет приезжать на две недели. Специалисты за это время расскажут детям основы выбранной дисциплины, после чего помогут желающим обучаться дистанционно.