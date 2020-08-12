Новые жертвы коварного вируса

На момент подготовки выпуска новостей к эфиру в Мурманской области выявлено 72 новых случая заражения коронавирусом. 3 человека, несмотря на интенсивную терапию, умерли от осложнений, вызванных инфекцией.

Больше всего заболевших в столице Заполярья + 57, Печенгском районе +6 и Североморске +3.

170 человек выздоровели от CoViD-19 за прошедшие сутки.

Всего количество людей, вылечившихся от инфекции, в нашем регионе увеличилось до 8320.

В Заполярье завершился основной этап исследования на иммунитет к коронавирусу. В тестировании на антитела приняли участие больше трёх тысяч жителей Мурманской области. Как сообщили в региональном Роспотребнадзоре, общие итоги исследования будут готовы к концу августа.