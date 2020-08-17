День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)17.08.20 19:30
Новые жертвы опасного вируса
На момент подготовки выпуска новостей к эфиру в области выявлено 65 новых случаев заболевания CoViD-19. 5 человек скончались от осложнений, вызванных опасной инфекцией.
Среди заболевших трое рабочих стройплощадки в Белокаменке. В Мурманске за сутки у 46 человек был обнаружен коронавирус. Так же больше всего случаев в Североморске и Печенгском районе.
Распространение вируса, по оценкам экспертов, идёт в нашем регионе на спад, но это не значит, что пора расслабляться. Специалисты напоминают о строгом соблюдении правил – ношении масок в общественных местах и использовании других средств индивидуальной защиты.
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Последние комментарии
Светлана
17.08.20 16:15
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16.08.20 10:34
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Violetta
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