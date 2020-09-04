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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)04.09.20 19:30

Новые жертвы пандемии

На момент подготовки впуска новостей к эфиру в Мурманской области выявлено 70 новых случаев заболевания CoViD-19. Два человека умерли от осложнений вызванных коронавирусорм, всего же в регионе от инфекции скончались 168 северян. Это люди, которые переносили болезнь в тяжёлой форме.

Больше всего заразившихся в Мурманске (+46), Североморске (+10) и Ковдорском районе (+4). 

Пандемия, как говорят эксперты, идёт на спад, впрочем, некоторые из них поговаривают и о второй волне. В любом случае, медикам, работающим с covid-положительными пациентами, хватает забот.

Глава региона принял решение выделить 119 миллионов рублей на региональные стимулирующие выплаты.  Это средства из резервного фонда правительства Мурманской области. Деньги будут распределены на специалистов, оказывающих медицинскую помощь заболевшим коронавирусом, и работников, обеспечивающих условия для оказания этой помощи.

Постановление подписано губернатором Андреем Чибисом.

 

Комментарии

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