Новых курсантов приветствуют в МГТУ

В МГТУ продолжают обучение курсантов. На плацу университета студентов, желающих обучаться на военной кафедре, приветствовали высокопоставленные гости и руководство учебного заведения.

15 тысяч офицеров стали выпускниками военно-морской кафедры МГТУ за время её существования с середины прошлого века и до 2008 года. О возращении военной подготовки в стены вуза говорили много, но положительное решение приняли только в прошлом году. Тогда же в университете устроили вступительные испытания для первых курсантов - будущих офицеров. И вот уже на плацу с строю стоит второй набор.

- Есть легендарная история военной кафедры нашей «мореходки». Ребятам желаем очень высоко держать это знамя, - приветствует курсантов Игорь Морарь, заместитель председателя Совета депутатов города Мурманска. - Кто знает, может для многих из них это станет основной профессией».

Представители власти вместе с руководством университета в этом году приветствуют более ста студентов первых и вторых курсов, которые решили выбрать для себя военную кафедру. Для них также выступили и морские пехотинцы из Спутника, которые наглядно продемонстрировали всю силу и мощь своего подразделения. Пока морпехи показывали высший класс рукопашного боя, курсанты мысленно готовились к грядущей учёбе, ведь заниматься им придётся много и усердно. «Подготовка осуществляется по программе двух с половиной лет. Это будущие сержанты и старшины военно-морского флота в формате подготовки по тем специальностям, которые сегодня наиболее востребованы в ВМФ, - отмечает Сергей Агарков, ректор МГТУ. - Это радисты, это специалисты-электрики».

Помимо этих специальностей, в университете проводится и общевойсковая подготовка, по которой обучают пулемётчиков. После окончания вуза ребята смогут стать командирами соответствующих подразделений. Что же касается практики, то руководство университета плотно сотрудничает с Северным флотом и студенты, проходящие профессиональную подготовку на военной кафедре, смогут практиковаться в частях Заполярья.