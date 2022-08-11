«Новых людей» – мало, или Месяц остаётся до выборов в муниципалитетах Мурманской области

11 сентября состоятся выборы и довыборы в местные органы власти. До 1 августа претенденты, должны были подать необходимые документы. Всего в 10 муниципалитетах Мурманской области выдвинуты 167 кандидатов, из которых 36 самовыдвиженцы.

11 сентября состоятся выборы и довыборы в местные органы власти. До 1 августа претенденты, должны были подать необходимые документы. Всего в 10 муниципалитетах Мурманской области выдвинуты 167 кандидатов, из которых 36 самовыдвиженцы.

От партии «Единая Россия» – 45 кандидатов, от ЛДПР – 34, от КПРФ – 27, Партия пенсионеров выдвинула – 16 кандидатов, справороссы -7, а «Новые люди» только 2.