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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)12.10.18 19:30

Новых студентов МГТУ посвятили в первокурсники

Для вуза это стало уже ежегодной традицией. Сотни учащихся собираются вместе и их чествуют первые лица университета и старшие товарищи. Сегодня мероприятие прошло в центре Лапландия. Наша съемочная группа продолжит.

Каждый, кто окончил вуз, без сомнения скажет, что именно студенчество запоминается на всю жизнь, ведь помимо лекций и зачетов, молодежь приобретает бесценный опыт дружбы, братства и любви. В зрительном зале Лапландии для первокурсников МГТУ руководство университета устроила по-настоящему незабываемый праздник. В самом начале со своей поздравительной речью к ребятам обратился ректор вуза.

Сергей Агарков, ректор МГТУ: «Сегодня вы, несмотря на то, что фактически целый месяц уже являетесь студентами, пройдете эту процедуру, как проходили ее все предыдущие поколения студентов».

Помимо ректора поздравить ребят со вступлением в дружные ряды студентов «вышки» вышел депутат областной думы Герман Иванов, который, кстати, 14 лет своей жизни посвятил работе и насыщенной научной деятельности в стенах МГТУ.

Герман Иванов, депутат Мурманской областной Думы: «Я вам хочу пожелать провести эти годы вашей учебы в «вышке» так, чтобы вы всю жизнь об этом скучали. И желаю вам не терять связи с университетом. Поздравляю с вашим первым учебным семестром и удачи!».

Очень ярким выступление получилось у Сергея Коробкова, который наиболее точно описал то, как же будут жить ребята в следующие несколько лет, так как его студенчество тоже проходило в главном техническом университете Заполярья.

Сергей Коробков, депутат Совета депутатов города Мурманска: «Это было действительно прекрасное время. Это были прекрасные преподаватели. По окончании вуза, мы вышли все подготовленными к жизни. Многие из нас и в море, и на суше стали руководителями и гражданами нашей большой страны».

После огромного количества искренних поздравлений и напутственных слов, перед зрителями выступили танцоры и вокалисты МГТУ. Примечательно, что именно старшие боевые товарищи приветствовали новоприбывших в технический университет, который имеет не только насыщенную историю, но и славится своими студентами, которые проносят свою университетскую дружбу сквозь многие года.

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