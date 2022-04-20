21 новый случай заболевания CoViD-19 выявлен в Мурманской области за сутки. Больше всего заболевших в Мурманске (8), Кандалакшском районе (4) и Мончегорске (2).

Новых вариантов коронавируса в России не зафиксировано, доминирующим в стране остается штамм «омикрон», на подвид «стелс-омикрон» приходится около 80% случаев COVID-19, завил РИА «Новости» руководитель научной группы разработки новых методов диагностики центра Эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов.

При этом, по словам Хафизова, не исключено, что изначальный вариант «омикрона» исчезнет совсем.