День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)20.04.22 19:30
Новых вариантов коронавируса в России не зафиксировано, доминирующим в стране остается штамм «омикрон»
21 новый случай заболевания CoViD-19 выявлен в Мурманской области за сутки. Больше всего заболевших в Мурманске (8), Кандалакшском районе (4) и Мончегорске (2).
Новых вариантов коронавируса в России не зафиксировано, доминирующим в стране остается штамм «омикрон», на подвид «стелс-омикрон» приходится около 80% случаев COVID-19, завил РИА «Новости» руководитель научной группы разработки новых методов диагностики центра Эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов.
При этом, по словам Хафизова, не исключено, что изначальный вариант «омикрона» исчезнет совсем.
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Последние комментарии
Александр
14.04.22 10:47
А при чем тут оплата в судостроении? Речь идет о должности капитана, а не специалиста в судостроении.
Комментарий к новости:На якорную баржу в Мурманске ищут капитана на зарплату от 370000 рублей
Матвей
12.04.22 18:20
В Мончегорске есть стела - на фото памятник горнякам! На ней и установить памятную табличку. А городить ещё один огород совершенно не к чему! А тут и преемственность поколений прослеживаться будет.
Комментарий к новости:В городе трудовой доблести Мончегорске будет установлена стела
Д.О. Вернер.
12.04.22 11:20
Интересно: установка стелы входит в статут присвоения звания городу или это отдельно, за городские деньги? Вот в Мурманске установили стелу и криво и не к месту и спустя много лет за деньги города...
Комментарий к новости:В городе трудовой доблести Мончегорске будет установлена стела
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