Новым Арктическим островам присвоили имена ветеранов-гидрографов Северного флота

Несколько безымянных мысов и островов, которые расположены в российской части Арктики, получили официальные названия. Распоряжения об этом подписал премьер-министр Росссии Михаил Мишустин.

8 объектов, обнаруженные в ходе экспедиций в 2015–2017 годах, получили имена ветеранов гидрографической службы Северного флота. Одному безымянному острову и мысу дано наименование Кузнецов и Буланов. Четыре мыса острова Северный архипелаг Новая Земля и два малых острова, вышедших из-под ледника названы в честь ветеранов Великой Отечественной войны, трудившихся в гидрографической службе Северного флота: Афанасенкова, Владимирского, Мамонтова, Мороза, Бухмейера и Осокина.

Ещё двум островам из состава архипелага Земля Франца-Иосифа дали названия Западный Нортбрук и Восточный Нортбрук. Это части некогда единого острова, разделённого образовавшимся проливом.

За последние годы гидрографами Северного флота во время океанографических исследований в Арктике обнаружены около 40 новых географических объектов. Пока наименования присвоены только 10 из них.