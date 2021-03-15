Новым героем программы «Проще говоря» стала Алла Истомина, руководитель АО «Мурманэнергосбыт»

В беседе с Эллиной Ким она рассказала о том, как быть успешным управленцем и хранительницей семейного очага одновременно.

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