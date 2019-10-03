Новым героем программы «Проще говоря» станет известный астролог Павел Глоба

В беседе с Еленой Голяминой автролог расскажет о новом романе, который привез презентовать заполярному читателю, о том, что такое «Лермонтовский цикл» и как он отразился в российской истории, и о том, как астролог смог спрогнозировать смерть президента.

Что такое Лермонтовский цикл и как он связан с трагическими событиями российской истории? Как астролог предсказал смерть президента Польши? Почему Павлу Глобе закрыт въезд на Украину? Что такое астрология - мистика или наука? И как отличить настоящего астролога от шарлатана? Как звезды и планеты повлияют на развитие Мурманской области уже совсем скоро? Ответы на эти и многие другие вопросы вы сможете узнать в программе «Проще говоря» на телеканале «Арктик-ТВ», в интервью с всемирно известным астрологом Павлом Глобой.