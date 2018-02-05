Новым инсталяциям потребовалась охрана

Не успели городские власти открыть в парке на Семёновском озере новые световые конструкции, работы одного из студентов арктического университета, как арт-объекты уже повредили хулиганы. О новых необычных скульптурах из плексигласа и мерах, которые примут в администрации по их охране, расскажут журналисты «Арктик-ТВ».