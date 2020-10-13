Новым местом притяжения жителей Первомайского округа стал сквер на улице Копытова

Зона отдыха здесь появилась в рамках реализации проекта «Формирование комфортной городской среды».

Ещё недавно на месте нового сквера на улице Копытова в Мурманске был лишь овраг, на дне которого протекал грязный ручей. Людям приходилось добираться до остановок общественного транспорта по единственной малоосвещенной дороге. Теперь эта заброшенная территория превратилась в полноценную зону отдыха. Такие перемены произошли благодаря самим мурманчанам.

Владимир Буряк, депутат Совета депутатов города Мурманска: «На стадии проектирования были учтены пожелания жителей. Например, идея «народной тропы». То, что мы сейчас видим, превратилось в хорошие пешеходные дорожки с видеонаблюдением, освещением. Раньше это были опасные участки для движения пешеходов».

На территории сквера есть все условия для комфортного и разнообразного времяпрепровождения северян разного возраста. Это и велодорожки, и смотровая зона, детская и спортивная площадки. Для маломобильных групп граждан предусмотрены специальные качели и тренажёры. Такие перемены жителям района пришлись по душе.

Открытие сквера ещё не состоялось, но обновленная зона уже пользуется популярностью у горожан. Но не все люди умеют ценить то, что для них делают.

Евгений Никора, глава администрации города Мурманска: «Мне очень важно услышать мнение мурманчан. Очень приятно сегодня было выслушать слова благодарности в том, что появилась большая новая общественная зона, общественное пространство на улице Копытова. Ну, конечно, есть и разочарование тем, что не успели мы ещё ввести в эксплуатацию это общественное пространство, как уже вандалы разломали качели для детей с ограниченными возможностями».

Андрей Сысоев, глава муниципального образования город Мурманск: «Вандализм всегда меня возмущает. Знаете, даже грустно становится. Люди, ну, что ж вы творите-то!? А когда это ещё и для людей с ограниченными возможностями, то конечно, это вдвойне возмутительно».

Чтобы таких случаев было как можно меньше, большое внимание уделили видеонаблюдению. За порядком здесь следят 45 камер. Сквер на улице Копытова стал 39-ой зоной отдыха, созданной в Заполярье за последние годы.