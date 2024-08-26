Новым «СОПКАМ» быть, деньги на развитие социальной сферы Ковдора есть, в Мурманске отмечают рекордный объём ремонтных работ – хорошие новости с оперативного совещания

В Мурманской области продолжают открывать новые пространства «СОПКИ.СПОРТ». За два года в регионе появилось 17 таких залов и ещё один в подшефной Запорожской области. По поручению губернатора эта работа будет продолжена.

Как прозвучало сегодня на оперативном совещании, готовятся к открытию новые точки притяжения в разных муниципалитетах. Всего на этот год запланирован запуск 21 спортивного пространства. И теперь, но на платной основе, они доступны и для людей старше 35 лет.

Светлана Наумова, министр спорта Мурманской области: «По информации от муниципалитетов, в среднем стоимость часового занятия составляет 170 рублей. Жители активно посещают «СОПКИ» и на платной основе. Пространство доступно для молодёжи, количество посетителей в стабильной хорошей динамике».

Губернатор Андрей Чибис во время совещания подвёл и итоги рабочей поездки в Ковдор. Там он с руководителем градообразующего предприятия подписал соглашение более чем на 1 млрд рублей на развитие социальной сферы муниципалитета. Деньги, в том числе из областного бюджета, будут направлены на капремонт краеведческого музея, выплаты врачам дефицитных специальностей, ремонт квартир для переезжающих в Ковдор врачей, благоустройство участка на улице Ленина, сквера - на улице Чехова с прилегающей территорией, демонтаж пустующих зданий, создание новых мастерских и лабораторий, ремонт актового зала, строительство «БелАЗодрома» и спортплощадки для политехнического колледжа.

В ходе встречи с жителями города Андрей Чибис ответил на несколько десятков вопросов. Все они приняты в работу и муниципалитетом, и профильными ведомствами.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Вопрос, который я прошу держать на контроле, хода реализации всех проектов, которые мы запланировали. Отдельное внимание нужно уделить вопросам, которые поступили от жителей. Так, Минарктики и Министерство социального развития прошу обратить внимание на ситуацию в самом ГОКе. На встрече поступил сигнал о том, что ряд людей с комбината уходят, увольняются. Это очень чувствительная для жителей Ковдора тема, поэтому важно внимательно относиться к этой ситуации».

Во время совещания было отмечено, что Мурманская область внедряет экологичный подход при организации киносъёмок. Первым шагом в этом направлении стало внедрение программы «Зелёный экран». Она нацелена на сокращение углеродного следа проектов, снятых в условиях Крайнего Севера и Арктики. В том числе за счёт сокращения количества ввозимого технического оборудования, его замещения местными ресурсами и привлечении местных специалистов.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Отмечу, что развитие креативных индустрий, в том числе кинопроизводства, является одной из приоритетных задач в укреплении региональной экономики. Ведь кино – это не только съёмочный процесс. Это ещё и событийные мероприятия, конкурсы и фестивали, которые активно развивают сферу услуг, делают регион привлекательным для туристов и жителей».

В этом году в Мурманске проводят рекордный объём ремонтных работ. Выделены дополнительные ресурсы, в том числе на обновление фасадов домов и установку детских площадок. Значительная часть запланированного выполнено с опережением. Особое внимание уделяется ремонтам образовательных организаций. По программе «Арктическая школа» в 23-х учреждениях из 26-ти работы уже завершены. В рамках проекта «Профессионалитет» завершают ремонт в кабинетах медицинского колледжа. Также на финальной стадии капремонт Морского рыбопромышленного колледжа имени Месяцева. Высокий процент готовности работ на улично-дорожной сети, дворовых территориях в рамках программы «Формирование комфортной городской среды».

Надежда Аксенова, руководитель аппарата правительства Мурманской области: «В 2024 году в Мурманске продолжается реализация программы ямочного ремонта дворов. Запланирован ремонт в 350 дворах. На сегодняшний момент работы завершены в 109 дворах, на остальных участках работы ведут в соответствии с графиком».

В Мурманской области реализовано 40 проектов резидентов АЗРФ и ТОР. А всего по данным на 1 июля этого года, в нашем регионе зарегистрировано 259 резидентов.

Светлана Панфилова, министр развития Арктики и экономики Мурманской области: «Общий объём инвестиций, который будет вложен в экономику региона резидентами, превысит 460 млрд рублей, а количество планируемых к созданию рабочих мест превышает 12700. По состоянию на текущий год первое полугодие, резидентами вложено 226 млрд рублей».

Среди реализованных проектов этого года: новое краболовное судно, автоматизированный складской комплекс по хранению рыбомороженной продукции. В высокой степени готовности: комплекс перегрузки угля «Лавна», морской порт и нефтебаза «Витино» и другие.