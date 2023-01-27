Новым владельцем Центрального стадиона профсоюзов, крупнейшего стадиона Мурманска, стал московский предприниматель

Об этом сообщает «Интерфакс».

Ранее Министерство градостроительства и благоустройства Мурманской области разработало программу по модернизации Центрального стадиона профсоюзов в 2023-26 годах. Модернизация, оцененная в 8 млрд рублей, предполагается на принципах государственно-частного партнёрства. В планах запланирован снос или реконструкция здания стадиона, сектора, западной и восточной трибун, футбольного поля, а также части здания центральной трибуны.

Напомним, спортивный объект был введён в эксплуатацию в 1960 году и стал одним из немногих стадионов за Полярным кругом. На стадионе в разное время побывали Фидель Кастро, Юрий Гагарин, Никита Хрущев. По источникам из открытых данных, вмещает 13,4 тысячи зрителей.