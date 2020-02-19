Новым законом вводится понятие «здоровое питание» - Алексей Веллер

На тему школьного питания откликнулся и депутат Государственной Думы от Мурманской области Алексей Веллер на своей странице «ВКонтакте»: высказался

«Чуть больше месяца прошло с того момента, как Президент в рамках послания Федеральному Собранию озвучил инициативу об организации бесплатного качественного питания в школах для всех учеников младших классов. И вот вчера соответствующий закон был принят Государственной Думой в окончательном (третьем) чтении!».

Алексей Веллер так же сообщил, что это один из важнейших законов и выразил уверенность, что Мурманск и Мурманская область войдут в число лидеров по реализации нововведений. Он отметил: «Законом вводится понятие «здоровое питание». В законе прописан и порядок финансирования программы. Средства будут поступать из бюджетов всех уровней, при этом регион сможет получить субсидию».