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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)24.09.20 19:30

Новыми футбольными полями скоро смогут похвастаться два соседних образовательных учреждения – школа № 11 и гимназия № 9

Один стадион уже «зазеленили» и начали устанавливать опоры освещения, а на втором -  эти работы ещё только предстоит закончить.

Обновления футбольного поля у мурманской гимназии № 9 жители близлежащих домов ждут с нетерпением. Многие годы на этом месте было озеро, которое со временем превратилось в болото.  Потом его засыпали скальной породой и песком. Но даже тогда дети, приходя на поле,  умудрялись придумать себе способы развлечения, хоть и не всегда безопасные, например, катались по воде на плотах. Теперь территория должна превратиться в современную универсальную площадку для игровых видов спорта с подсветкой и беговыми дорожками.

Сергей Коробков, депутат Совета депутатов города Мурманска: «Очень рад, потому что лет 30 назад в этом болоте наша команда тренировалась. Здесь готовились к соревнованиям, а сейчас с директорами договорились товарищеский матч сыграть между нашим предприятием и детьми со школы. Это тоже даст хорошие впечатления и будет здорово».

Специалисты проводят большую работу, чтобы площадка соответствовала всем современным стандартам, а самое главное, понравилась будущим посетителям. А их, кстати, должно быть действительно много. На базе девятой гимназии физкультурой и спортом занимаются не только её учащиеся, но и воспитанники спортивных школ по футболу, баскетболу и волейболу.

Олег Гаврилкевич, представитель подрядной организации: «Сейчас сделано уже самое главное. Вылеживается покрытие, потому что оно должно по технологии два-три дня отлежаться перед склейкой. Думаю, к первому числу покрытие будет склеено, будет готово к эксплуатации. Потом останется закончить забор. Я думаю, до 15 октября мы всё успеем. Надеемся в следующем году довести проект полностью до конца».

Пока специалисты работают, школьники с нетерпением ждут, когда смогут побегать и погонять мяч на новом большом поле после уроков. Делать это они смогут ежедневно до 22 часов, пока будет открыт вход на территорию гимназии.

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