Новыми гостями программы «Проще говоря» стали братья Бурбан

В беседе с Эллиной Ким они сегодня расскажут о предстоящих съёмках фильма о войне «Другая тишина».

Молодые режиссёры не испугались сложной военной тематики. Уже через пару месяцев они приступят к производству фильма «Другая тишина».

- Это не коммерческое кино, это круто!

- Стоит ли зрителям ждать от короткометражки мощные спецэффекты? Почему режиссеры с небольшим бюджетом решили оплачивать работу актеров?

Ответы на эти и многие другие вопросы вы получите, посмотрев сегодня, 8 июля, в 20.00 новый выпуск программы «Проще говоря». Увидеть программу можно в эфире телеканала «Арктик-ТВ» и на сайте арктик-тв.рф