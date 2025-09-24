Новый аппарат для исследований приобрели в отделение офтальмологии Мурманской областной клинической больницы имени Баяндина

Оптическая когерентная томография - универсальный метод диагностики, позволяющий детально рассмотреть мельчайшие изменения в важных структурах глаза — сетчатке, хрусталике и зрительном нерве. Благодаря такой детализации у врача становится больше возможностей обнаружить заболевание на ранней стадии.

Роберт Ахмеджанов, заведующий офтальмологическим отделением, МОКБ им. Баяндина: «Его необходимость была продиктована тем, что количество пациентов, которым необходимо обследование, очень большое. Это третий прибор в больнице, чтобы не было сутолоки и очередности около одного прибора, разгрузить очередь, появился такой новый прибор, который позволяет параллельно проводить обследование достаточно большому количеству пациентов».

Это люди с катарактой, диабетической ретинопатией, глаукомой, а также сложными клиническими случаями.

Аппарат характеризуется впечатляющей скоростью сканирования, что существенно сокращает время исследования и делает процедуру комфортной для пациента. Также томограф позволяет визуализировать кровеносные сосуды сетчатки без введения контрастного вещества. Эта неинвазивная технология открывает новые горизонты в диагностике сосудистых патологий глазного дна.

Евгений Волков, ординатор офтальмологического отделения, МОКБ им. Баяндина: «Этот аппарат обладает большей разрешающей способностью, мы можем видеть более мелкую патологию, которую ранее могли пропустить… Ещё этот аппарат объединяет в себе три разных аппарата».

Обычно потребность в оптической томографии появляется после профилактического осмотра. Многие заболевания развиваются бессимптомно, а первые признаки поможет обнаружить простая проверка зрения. Поэтому специалисты рекомендуют ежегодно обследоваться, особенно людям после 35 лет. В этот период проявляются возрастные изменения в структурах глазного яблока, что может привести к развитию заболевания.