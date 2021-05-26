Новый асфальт на улице Лобова станет наградой для терпеливых водителей

Дороги в Мурманске продолжают ремонтировать. На улице Лобова работает тяжёлая техника, которая препятствует свободному проезду автомобилей.

Наградой за терпение водителям, которые сейчас испытывают неудобства, станет новый асфальт. Сейчас специалисты метр за метром снимают старое покрытие, затем займутся установкой бордюрного камня и укладкой дорожного полотна.

До конца августа в столице Заполярья запланировано привести в нормативное состояние 28 участков, в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

По словам главы администрации города Мурманска, Евгения Никоры, объект на Лобова с технологической точки зрения несложный, поэтому срывов, обозначенных сроков окончания работ, быть не должно.

Евгений Никора, глава администрации города Мурманска: «Работы здесь начались 11 мая и должны завершится 10 июня. Общий объём работ у подрядчика 157 млн рублей по всем участкам и здесь чуть больше 33 млн».