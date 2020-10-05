День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)05.10.20 19:30
Новый атомный ледокол «Арктика» достиг Северного полюса
Атомоходу приходилось идти через ледовое поле толщиной до 3-х метров.
Пока из экспедиции есть только одно фото. В отличие от других ледоколов, имеющих либо ярко-красный корпус, либо белый, новая «Арктика» щеголяет бирюзовой рубкой, которая так же выделяется на белоснежном фоне льдов.
«В ледовых условиях судно подтвердило заложенные проектом характеристики. Ядерная энергетическая установка отработала без нареканий», - отмечает капитан атомохода. Сейчас экипаж продолжает тестировать судно в условиях ледовой обстановки. Но скоро атомоход должен прийти в порт приписки «Мурманск».
Комментарии
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Последние комментарии
Д.О. Вернер
03.10.20 22:26
Не будь СССР, то в честь кого эти сегодняшние "руководители" открывали бы парки и перерезали ленточки? Это более пиаристее, чем ремонтировать (качественно содержать город) структуру ЖКХ...
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Д.О. Вернер
03.10.20 22:20
Интересно. сейчас они: в "наряды ходят", дневальными по роте стоят, закреплённую территорию от снега и листьев убирают, участвуют в "большой приборке"?
NOUDIMON
27.09.20 08:27
Решение ожидаемое. Игра продолжается - одна рука оказывает соцподдержку, а друга забирает больше, чем сама поддержка.
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