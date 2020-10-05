Новый атомный ледокол «Арктика» достиг Северного полюса

Атомоходу приходилось идти через ледовое поле толщиной до 3-х метров.

Пока из экспедиции есть только одно фото. В отличие от других ледоколов, имеющих либо ярко-красный корпус, либо белый, новая «Арктика» щеголяет бирюзовой рубкой, которая так же выделяется на белоснежном фоне льдов.

«В ледовых условиях судно подтвердило заложенные проектом характеристики. Ядерная энергетическая установка отработала без нареканий», - отмечает капитан атомохода. Сейчас экипаж продолжает тестировать судно в условиях ледовой обстановки. Но скоро атомоход должен прийти в порт приписки «Мурманск».