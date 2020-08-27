Новый атомный ледокол «Арктика» могут предать заказчику уже в сентябре этого года

Такой информацией поделился с журналистами генеральный директор Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов.

Ранее вице-президент по техническому развитию Объединенной судостроительной корпорации Василий Бойцов сообщал, что ледокол планируется передать заказчику - «Росатомфлоту» - в течение ближайших месяцев. По информации журнала Госкорпорации «Росатом», атомоход «Арктика» отправится на Северный полюс 21 октября 2020 года с 25-ю финалистами Арктической олимпиады на борту.

Головной универсальный атомный ледокол нового проекта строится Балтийским заводом по заказу Госкорпорации «Росатом». Закладка судна состоялась 5 ноября 2013 года, спуск на воду – 16 июня 2016 года. Он станет самым большим и мощным атомным ледоколом в мире.

Атомоход предназначен для самостоятельной проводки судов, в том числе, крупнотоннажных, лидирования караванов в Западном районе Арктики.

Двухосадочная конструкция судна позволяет использовать его и в арктических водах, и в устьях полярных рек, в частности, на мелководных участках Енисея и Обской губы.