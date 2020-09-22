Новый атомный ледокол «Арктика» взял курс на Мурманск

Планируется, что переход из Петербурга займёт около двух недель. За это время судно протестируют в ледовых условиях.

Отправке в порт приписки предшествовали ходовые испытания атомохода, а 16 сентября завершился их заключительный этап. В Финском заливе и Балтийском море проведена проверка работы механизмов и оборудования атомохода.

Головной универсальный атомный ледокол построен на «Балтийском заводе» по заказу «Росатома». Он станет самым большим и мощным атомным ледоколом в мире. Атомоход назван в честь легендарного ледокола «Арктика», ставшего первым в истории судном, достигшим Северного полюса в надводном положении.