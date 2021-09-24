Новый бассейн открылся в Первомайском округе Мурманска вопреки сомнениям скептиков

Напомним, помещение возле новостройки на улице Пономарева долго было закрыто от любопытных глаз. И вот съёмочная группа «Арктик-ТВ» смогла побывать в фитнес-сооружении.

Невысокая пристройка на ул.Пономарева вызывала у горожан множество вопросов. Многие предполагали, что в здании будет очередной продуктовый магазин или офис, а в то, что здесь откроется бассейн, уже не верили.

По словам руководителя комплекса Натальи Стеценко, изначально объект строился для другой спортивной организации. И вот, наконец, свершилось. Чаша с четырьмя дорожками уже принимает первых посетителей.

Наталья Стеценко, руководитель спортивного комплекса: «Проведя некоторые изменения, мы всё-таки достигли результата - наш спортивный комплекс начал работать, он готов принимать жителей Мурманска и области, ограничений никаких нет».

Бассейн меньше центрального, того, что на ул.Челюскинцев, в два раза. Длина дорожек 25 метров, зато в нём по-домашнему уютно. И запаха хлора нет совсем, так как здесь работает ультрафиолетовая система обеззараживания. Сейчас спорт - важная составляющая в новостройках. И если к воркаут-площадкам во дворах Мурманска мы уже привыкли, то к столичному тренду наличия бассейна в шаговой доступности от дома пока нет. Жителям на проспекте Кольском повезло, здесь можно поплавать и потренироваться в своё удовольствие.

Купаться в водоёмах Заполярья запрещено, поэтому замена открытой воды на бассейны отличная альтернатива. Ведь плавание – не просто отличная тренировка, сжигающая калории, но и способ перевести дух от повседневных забот.