Новый бассейн Североморска официально распахнул двери для жителей флотской столицы

Спортивный объект построен по поручению Президента РФ в рамках реновации ЗАТО и стратегического плана «На Севере – жить!».

Первый плавательный сезон в бассейне «Североморец» открыл заслуженный мастера спорта России, серебряный призёр чемпионата мира по водным видам спорта Павел Самусенко.

В комплексе предусмотрена не только 25-метровая большая чаша глубиной до 2 метров, но и малая, предназначенная для обучения детей. Также объект оснащён спортивным залом, который разделён на две зоны – сухого плавания и тренажёров.

Здесь предусмотрены блоки медицинских помещений, общественного питания, технического обслуживания и подготовки воды.

Подробнее о комплексе и рабочем визите главы региона в Североморск мы расскажем в ближайших выпусках новостей.