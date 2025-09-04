День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)04.09.25 19:30
Новый бассейн Североморска официально распахнул двери для жителей флотской столицы
Спортивный объект построен по поручению Президента РФ в рамках реновации ЗАТО и стратегического плана «На Севере – жить!».
Первый плавательный сезон в бассейне «Североморец» открыл заслуженный мастера спорта России, серебряный призёр чемпионата мира по водным видам спорта Павел Самусенко.
В комплексе предусмотрена не только 25-метровая большая чаша глубиной до 2 метров, но и малая, предназначенная для обучения детей. Также объект оснащён спортивным залом, который разделён на две зоны – сухого плавания и тренажёров.
Здесь предусмотрены блоки медицинских помещений, общественного питания, технического обслуживания и подготовки воды.
Подробнее о комплексе и рабочем визите главы региона в Североморск мы расскажем в ближайших выпусках новостей.

