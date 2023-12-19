Новый бюджет, новые выборы: состоялось заседание Совета депутатов города Мурманска

Депутаты городского Совета депутатов города Мурманска приняли бюджет на 2024 год и плановый период до 2026 года. Этот вопрос был главным на повестке дня.

Главный вопрос в зале заседаний горсовета - это бюджет. Каким он будет в 2024 году?

Депутаты признаются, что верстка финансового документа – дело непростое. Более 23 млрд рублей предусмотрено в расходной части, а доходная около 22. Дефицит составит более миллиарда рублей.

Любовь Лычкина, депутат Совета депутатов города Мурманска: «По расходной части мы обсуждали, по поиску ресурсов, чтобы компенсировать дефицит. Много было вопросов решено. Я непосредственно участвовала в работе, кажется, что шесть раз заседал в комиссиях».

Дмитрий Коваленко, депутат Совета депутатов города Мурманска: «Бюджет должен быть сбалансированным. Мы все понимаем, что в 2024 году у нас дефицит составит примерно 1 млрд 250 млн рублей. Но так как нам надо охватить все сферы жизни, чтобы не оставить без внимания школы, содержание дорог, зарплаты наших учителей, необходимо обеспечить МРОТ, который поднимается с января, то речь шла о деталях: какие позиции уменьшить, а какие увеличить».

Конечно, все делается ради людей. Поэтому бюджет останется социально ориентированным. Больше всего будет выделено на сферу образования, строительство, коммунальные дела. Перераспределение средств депутаты провели с учётом жизненно важных потребностей.

Александр Залесный, депутат Совета депутатов города Мурманска: «На что меньше? Это, например, ремонт подвальных помещений. Сейчас все больше муниципалитет передаёт в аренду подвальные помещения, именно для того, чтобы увеличивать бюджетные поступления. В этой части тоже были разговоры».

В результате бюджет будущих трёх лет был принят, и депутаты перешли к решению второго важного вопроса: делению территории города - парламентарии приняли новую нарезку округов Мурманска. Теперь она одномандатная. Нововведения сделаны для удобной работы в год больших и не очень выборов. В новом созыве так же сократиться и общее число депутатов - вместо 30 их будет 25.