Новый бюст Герою Советского Союза хотят установить в областном центре

Новый бюст Герою Советского Союза, участнику Великой Отечественной войны Николаю Кононову хотят установить в Мурманске. Авторы инициативы-представители общественной организации ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск предполагают, что памятник расположится возле здания УМВД России по Мурманской области.

Возле здания УМВД на проспекте Ленина ежедневно проходят сотни жителей Мурманска и гостей города. Теперь каждый из них может увидеть установленный возле ведомства двухметровый забор. На этом месте планируют поставить памятник Николаю Кононову, Герою Советского Союза, участнику Великой Отечественной войны. Работы здесь, судя по оставленным ведрам и свежевскопанной земле, ведутся активно, только однозначного решения по возведению бюста пока нет. Установка монумента находится на стадии обсуждения.

Алик Гаджиев, полковник милиции в отставке, кавалер Ордена мужества: «Ждущей установили памятник, коту Семёну установили, Николаю Чудотворцу установили, большие деньги заплатили, а этот памятник мы сами на свои деньги планируем установить. И сегодня, независимо от того, разрешат нам или нет, фундамент установлен, памятник готов, он будет в любом случае установлен. Пусть попробуют снести, если смогут».

В администрации города Мурманска состоялось заседание комиссии, на котором рассмотрели предложение по установке скульптуры в центре города. Не все участники обсуждения поддержали идею размещения бюста возле ведомства.

Евгений Никора, глава администрации города Мурманска: «Мы с Зайковым обсуждали идею установки во внутреннем дворе. Идея в том, что Герой Советского Союза должен быть ближе к людям, люди должны иметь возможность подойти к нему».

К единому мнению участники заседания прийти не смогли. Было принято решение вернуться к обсуждению вопроса после оформления всей необходимой документации и согласований.