В Оленегорском районе запрещена любительская и спортивная охотаВ Мурманске запрещено движение всех видов транспорта по улице Воровского
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)20.08.21 19:30

Новый центр обслуживания клиентов «АтомЭнергоСбыта» открыт в Мурманске

На смену традиционным офисам приходит современный формат, где большую часть вопросов решают быстро и без очередей.

Новый современный комфортный центр для клиентов «АтомЭнергоСбыта» распахнул двери на улице Челюскинцев. Здесь можно получить консультацию, подать заявку на обслуживание или заплатить за услуги.

Пётр Конюшенко, генеральный директор «АтомЭнергоСбыт»: «Особенности нашего центра - это наличие в одном месте всех зон, которые могут понадобиться северянам - от кассы до детского уголка. Каждый может получить консультацию по энергоснабжению и другим вопросам».

Несмотря на то, что многие текущие вопросы сейчас можно решить удаленно, к примеру, через приложение или сайт компании, но личное общения со специалистом никто не отменял.

Андраник Мусатян, генеральный директор ГОУП «Мурманскводоканал»: «Важно заходить в современный офис, где тебе помогают, где ты не стоишь в очереди и не мучаешься».

Центр обслуживания организован по принципу зонирования, где не только физические, но и юридические лица могут получить комплексные консультации по вопросам электроснабжения и новых цифровых решений.

Алла Истомина, генеральный директор АО «Мурманэнергосбыт»: «Мы, руководители ресурсоснабжающих организаций, понимаем, что и нам нужно стремиться к открытию подобных центров. Единственное, что хочу отметить, мы обслуживаем большое производство, зачастую оно оттягивает нас по перспективным вопросам, поэтому мы откладываем открытие таких центров. Для нас это пример и понимание того, что не стоит откладывать в долгий ящик, надо ставить на ближайшее будущее открытие центра и для наших клиентов».

Помимо заботы о клиентском обслуживании «АтомЭнергоСбыт» поддерживает социальные проекты. Недавно компания выступила с инициативой по установке в Мурманске проекционного светового пешеходного перехода. Первый установят в Первомайском округе.

Евгений Никора, глава администрации города Мурманска: «На Кольском проспекте такой переход появится. Но мы решили не останавливаться на этом, учитывая, что и губернатору такая идея понравилась. Мы ещё за свой счёт заказали три таких пешеходных перехода. Нам важно в условиях Крайнего Севера обеспечивать безопасность пешеходных переходов».

Что же касается нового офиса, то первые посетители уже успели оценить его сервис. Центр обслуживания «АтомЭнергоСбыта» расположен по адресу: г.Мурманск,  ул. Челюскинцев,  30.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Мурманский рынок труда: активность соискателей и конкуренция постепенно растут
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ПЯТЬ ЛЕТ – ВО БЛАГО СЕВЕРЯНМурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРАМурманская областная Дума: ДЕНЬ РОССИЙСКОГО ПАРЛАМЕНТАРИЗМА
-Политбарометр (18+)
ПодробнееЕсть из кого выбирать, или Три дня под непрерывным видеонаблюдением
-

Последние комментарии

Бурак (Смирнова) Ю.Г., заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа города Мурманска".
10.08.21 23:54
Здравствуйте, мурманчане и коллеги по работе и общей борьбе. Неубедительно звучит причина отставки гражданина Сысоева: «Я принял решение в ближайшее время целиком посвятить себя деятельности по реал
Комментарий к новости:Андрей Сысоев принял решение покинуть пост мэра Мурманска
Дмитрий
06.08.21 19:48
Вы это серьезно? Или посмеялись? Какой там ремонт? Год не попутали? Ремонтёры блин!
Комментарий к новости:В Мурманске на улице Хлобыстова завершены восстановительные работы дорожного полотна
Бурак (Смирнова) Ю. Г., заместитель директора по ВР "Кадетская школа города Мурманска".
05.08.21 18:07
Здравствуйте, зрители телеканала, мурманчане! У меня один вопрос: когда член партии "Единая Россия" 69-летняя Прямикова уйдет на пенсию?! Прямикова-холуй голосовавшего за повышение пенсионного возрас
Комментарий к новости:42-ю школу в Мурманске отремонтируют к началу учебного года
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2627282930311234567891011121314151617181920212223242526272829303112345
-Скоро в эфире21:00«Международные новости». Информационная программа (12+)21:30Новости. Информационная программа (12+)22:00«Мужчина которого слишком любили». Художественный фильм (16+)
-PRO Деньги (16+)В Мурманской области отмечается рост цен на топливо-PRO Валюту (16+)Курс евро вырос почти на 25 копеек, доллар укрепился на 21 копейку-PRO Энергетику (18+)За 7 месяцев Кольская АЭС выработала 5078 млн кВтч электроэнергии-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 20 августа-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)Банк России ввёл новые требования для микрофинансовых организаций
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
© 2009 - 2021
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика