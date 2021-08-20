Новый центр обслуживания клиентов «АтомЭнергоСбыта» открыт в Мурманске

На смену традиционным офисам приходит современный формат, где большую часть вопросов решают быстро и без очередей.

Новый современный комфортный центр для клиентов «АтомЭнергоСбыта» распахнул двери на улице Челюскинцев. Здесь можно получить консультацию, подать заявку на обслуживание или заплатить за услуги.

Пётр Конюшенко, генеральный директор «АтомЭнергоСбыт»: «Особенности нашего центра - это наличие в одном месте всех зон, которые могут понадобиться северянам - от кассы до детского уголка. Каждый может получить консультацию по энергоснабжению и другим вопросам».

Несмотря на то, что многие текущие вопросы сейчас можно решить удаленно, к примеру, через приложение или сайт компании, но личное общения со специалистом никто не отменял.

Андраник Мусатян, генеральный директор ГОУП «Мурманскводоканал»: «Важно заходить в современный офис, где тебе помогают, где ты не стоишь в очереди и не мучаешься».

Центр обслуживания организован по принципу зонирования, где не только физические, но и юридические лица могут получить комплексные консультации по вопросам электроснабжения и новых цифровых решений.

Алла Истомина, генеральный директор АО «Мурманэнергосбыт»: «Мы, руководители ресурсоснабжающих организаций, понимаем, что и нам нужно стремиться к открытию подобных центров. Единственное, что хочу отметить, мы обслуживаем большое производство, зачастую оно оттягивает нас по перспективным вопросам, поэтому мы откладываем открытие таких центров. Для нас это пример и понимание того, что не стоит откладывать в долгий ящик, надо ставить на ближайшее будущее открытие центра и для наших клиентов».

Помимо заботы о клиентском обслуживании «АтомЭнергоСбыт» поддерживает социальные проекты. Недавно компания выступила с инициативой по установке в Мурманске проекционного светового пешеходного перехода. Первый установят в Первомайском округе.

Евгений Никора, глава администрации города Мурманска: «На Кольском проспекте такой переход появится. Но мы решили не останавливаться на этом, учитывая, что и губернатору такая идея понравилась. Мы ещё за свой счёт заказали три таких пешеходных перехода. Нам важно в условиях Крайнего Севера обеспечивать безопасность пешеходных переходов».

Что же касается нового офиса, то первые посетители уже успели оценить его сервис. Центр обслуживания «АтомЭнергоСбыта» расположен по адресу: г.Мурманск, ул. Челюскинцев, 30.