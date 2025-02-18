Новый домик «моржей» открыли для северян на «Семечке»

Общественное пространство появилось в рамках плана «На Севере – жить» и программы «Формирование комфортной городской среды». На берегу озера созданы причальный комплекс и баня на понтонах.

На Крещение многие северяне уже смогли оценить новый домик «моржей», построенный на противоположной старому строению стороне Семёновского озера.

Теперь комплекс официально открыли для посетителей.

Общественное пространство появилось в рамках плана «На Севере – жить» и программы «Формирование комфортной городской среды». На берегу озера созданы причальный комплекс и баня на понтонах.

Новый домик «моржей» получился просторным и стильным. Он оснащён современным оборудованием, мебелью и тренажёрами для занятия спортом. Для посетителей обустроены мужская и женская раздевалки, душевые кабины, кухонная зона и место для отдыха.

Домик открыт со вторника по пятницу с 14.00 до 20.00 и с субботы по воскресенье - с 10.00 до 16.00. Понедельник – выходной.