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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)27.05.22 19:30

Новый формат! В Мурманской филармонии состоялось масштабное открытие Форума «КультАрктика»

Событие проводится впервые и безусловно станет самым ярким впечатлением этого мая.

Уже с утра в стенах филармонии кипела жизнь! Открытие Форума «КультАрктики» было поистине грандиозным. Девиз фестиваля - «Арктика территория традиций и экспериментов», а само событие приурочено к празднованию 84-й годовщины образования Мурманской области.

В форуме совместили два элемента: профессиональный и культурный. В профессиональном блоке речь пойдёт об экономике, креативных индустриях, экологии, туризме. Второй обширный блок – это культурная программа.

Ольга Обухова, министр культуры Мурманской области: «У нас будут работать три площадки – это ярмарка на улице Воровского, кинокухня завтра у нас работает на площади Пять Углов, где будут проходить мастер-классы».

В качестве модератора на форум приехал знаменитый тележурналист, продюсер и актёр Андрей Малахов. Уроженец Апатитов не потерял связь с регионом, в Мурманскую область он возвращается при любой удобной возможности. 

Андрей Малахов, тележурналист, продюсер, актёр: «Люди, которые родились в Мурманской области, даже если они уехали много лет назад, всё равно в их сердцах живёт любовь к родному краю. Пусть это даже они не афишируют».

Андрея можно назвать меценатом, он не только приезжает «домой», но и немало в культурном плане делает для региона. Это и выставки, и тематические события. Большее внимание достаётся родным Апатитам, где благодаря ему появилось немало арт-объектов.

В этот визит Малахова наградили знаком отличия «За заслуги перед Мурманской областью».

В рамках фестиваля в честь Дня Мурманской области в центре города 28 мая состоится музыкальный марафон. Перед зрителями выступят варганист Ильдар Гимадиев, DJ Решетников и певица Пелагея. Старт программы в 18.30. 

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