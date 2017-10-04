Новый газон мешает мурманчанам!

Новый газон на улице Шевченко мешает жильцам дома № 24 добираться до пешеходного перехода. Теперь у недовольных горожан всего два варианта: ходить в обход, либо месить грязь ногами. К тому же весной тут ожидают очередной потоп. Талый снег вновь заполнит яму во дворе.

Совсем недавно на этой улице кипели ремонтные работы: прокладывали инженерные коммуникации к новому Нахимовскому училищу. Закончили в срок, ямы закопали, а сверху уложили новенький асфальт. И всё бы нечего, но попытка облагородить пешеходную зону, обернулась скандалом.

- Устроили газон! Мы теперь по этому газону вынуждены идти до остановки, до магазина, - возмущается Елена Козлокова, жительница дома на улице Шевченко, 24. - Дети, мамочки и бабушки должны идти и месить вот эту грязь.

Зелёная зона была и раньше, но для того, чтобы не идти в обход около 10 метров, местные жители годами вытоптали тропинку. Сейчас по привычной дороге, не запачкав ноги, не пройти. Опасаются жильцы и того, что нововведение усугубит ситуацию с лужами. «После обильных весенних паводков раньше здесь стояли лужи, - рассказывает Павел Ярошко, житель дома на улице Шевченко, 24. – А сейчас здесь будут просто озёра стоять. Нам будет не попасть ни в подъезд, ни выбраться из него.

Уже много лет весной у этого подъезда жильцы дома наблюдают одну и ту же картину: огромные лужи разливаются прямо на выходе из подъезда. Но раньше эта беда хоть и с трудом, но решалась сама по себе - талая вода утекала вниз по асфальту. Теперь уровень пешеходной зоны подняли примерно на 30 сантиметров, во дворе перед подъездом образовался котлован. Даже сейчас, невооружённым глазом видно, что тут будет скапливаться огромное количество воды. Коммунальщики пытаются найти решение этой проблемы, но помочь может только полноценное обустройство ливневой канализации.

- Объём капитальных вложений, которые необходимы для обустройства ливневой канализации, таков, что силами управляющей компании и собственников жилья этот вопрос не решить, - считает Евгений Никандров, руководитель управляющей компании «Мурманское управление жилищно-сервисным комплексом».

Остается надеяться, что новая земля, появившаяся у дома на улице Шевченко, 24 не останется забытой, а будет радовать зеленым газоном жителей микрорайона. Но пока на нём не появится стихийной или организованной тропинки, ходить людям всё-таки лучше в обход.