Новый герой программы «Проще говоря» - тета-практик из Санкт-Петербурга Екатерина Ошиток

В беседе с Эллиной Ким, корреспондентом телередакции, она расскажет, как помогает людям жить в гармонии с собой и окружающим миром.

Интересная беседа ждёт вас сегодня, 8 апреля, в 20.00 в новом выпуске «Проще говоря». Увидеть программу можно в эфире телеканала «Арктик-ТВ» и на сайте арктик-тв.рф