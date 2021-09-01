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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)01.09.21 19:30

Новый гипермаркет «Маяк» открылся в Мурманске

Эта федеральная торговая сеть с широким ассортиментом качественных товаров по низким ценам.

Новый гипермаркет «Маяк» - это торговая точка с самыми низкими ценами на все представленные товары. Секрет невысокой стоимости заключается в том, что сеть работает с заводами и производителями напрямую, а также с местными поставщиками. Таким образом, получается минимальная наценка и действительно низкие цены на брендовые и качественные товары.

Отличный ассортимент размещается на 2000 кв. метров. При этом гипермаркет «Маяк» работает как для мурманчан, так и с юридическими лицами, обеспечивая любые их потребности. И многие покупатели убеждаются в этом, приходя сюда и сравнивая стоимость товаров с другими супермаркетами:

- Нормальный ассортимент, есть из чего выбрать.

- Для народа, для простых людей, обывателей. Для пенсионеров – точно!

Торговая сеть удивляет покупателей широким ассортиментом товаров – около трёх тысяч наименований. Это продукты питания – от молочной продукции до макаронных изделий, кондитерские изделия, ассортимент  консервированных товаров, большой выбор бытовой химии, товаров для дома, дачи и авто, игрушек, канцтоваров и школьных принадлежностей, а также корма для домашних животных. Главное, что низкие цены не сказываются на качестве товаров. В среднем стоимость ниже на 20%, чем в других федеральных сетях. Также в «Маяке» эксклюзивно представлены российские производители, которых не найти в других магазинах. 

- Всё устраивает, всё хорошо. В доступности и видно, что здесь не так как в других больших магазинах, - отмечают покупатели.

- Глаза разбегаются, я бы всё взял!

Для «Маяка» тщательно выбирают и мясную продукцию, которая не уступает более дорогим аналогам. Мясо представлено и охлаждённое, и в заморозке, в ассортименте широкий выбор колбас и сыров, в том числе овощная и рыбная группы. Всё свежее на любой достаток и кошелёк.

Брать товары можно не только поштучно, но целыми коробками. Для удобства вся продукция выставлена на паллетах в упаковках.

Вежливый и доброжелательный персонал всегда рад встрече с покупателями и готов проконсультировать по любым вопросам.

Новый гипермаркет «Маяк» находится по адресу: г.Мурманск, проезд Автомобилистов, 1. Заезд со стороны улицы Шабалина, двигаемся в сторону Ленинградки, не доезжая до автозаправки после дорожной развязки. Расположение торговой сети удобно как для покупателей, которые придут пешком, так и для автомобилистов, которые приезжают за большими объёмами покупок. Для них оборудована просторная парковка.

На заметку тем, кто ищет работу. В магазине ведётся набор новых сотрудников, желающих стать частью коллектива «Маяка».

Адрес «Маяка»: г. Мурманск, проезд Автомобилистов, 1. Телефон 8 (8152) 55-00-47. Время работы -  9.00 – 21.00.

 

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