Новый год – новые ЧП на дорогах региона

Роман Чернышев, командир отдельной роты ДПС: «За первые новогодние выходные зарегистрировано в городе Мурманске семь ДТП, из них один наезд на пешехода, шесть 6 столкновений транспортных средств. Усматривается несоблюдение скоростного режима и неправильный выбор по погодным условиям».

Статистикой дорожной обстановки за первые дни 2025 года с журналистами поделились в Госавтоинспекции нашего региона.

Новогодние каникулы в Мурманске начались с оттепели. Столбики термометров показывали плюс, но к концу первой январской недели температура опустилась до минус 20 градусов. Морозные дни не помешали регулярным снегопадам. Такая погода сказалась на дорожной обстановке.

Роман Чернышев, командир отдельной роты ДПС: «За первые новогодние выходные зарегистрировано в городе Мурманске семь ДТП, из них один наезд на пешехода, шесть 6 столкновений транспортных средств. Усматривается несоблюдение скоростного режима и неправильный выбор по погодным условиям».

Также сотрудники Госавтоинспекции Мурманска задержали семь водителей в состоянии алкогольного опьянения.

Однако, не только вождение в нетрезвом виде может спровоцировать аварию. Например, пешеход из Росляково попал в ДТП. Он шёл по федеральной трассе «Р-21 «Кола» без световозвращающих элементов, поэтому водитель его не смог вовремя увидеть. Мужчину доставили в больницу.

Роман Чернышев, командир отдельной роты ДПС: «Пешеход двигался по федеральной трассе, он шёл из Росляково в сторону Мурманска по проезжей части по ходу движения транспортных средств. У него усматривается нарушение правил дорожного движения по статье 12.29 ч.1».

Водителям важно соблюдать дистанцию, выбирать правильный скоростной режим, а пешеходам – позаботиться о своей безопасности, надев светоотражатели.