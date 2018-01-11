Новый год – новые проверки

Помимо представителей экстренных служб на январских каникулах работали и специалисты районных администраций, которые следили за тем, чтобы управляющие компании города исправно исполняли свои обязательства. Сегодня в одном из дворов Ленинского округа состоялась очередная проверка, во время которой участники рейда оценили, как коммунальщики отреагировали на предписания, сделанные ещё во время праздников.

Двор в районе дома № 78 по проспекту Героев-североморцев не хуже и не лучше остальных в Ленинском районе - золотая середина. Например, снег представители управляющей компании с дороги здесь убрали, но не вывезли. Так что сугроб, рядом с которым местные жители уже проложили тропинку, возвышается на обочине. Если бы горка была повыше, то местная детвора наверняка бы облюбовала его для игр. Но детям не повезло, к тому же скоро снежный завал должны ликвидировать.

- Я думаю, дней десять и мы справимся, а может быть и раньше, - сообщила проверяющим Наталья Дерид, заместитель генерального директора УК «Севжилсервис».

Утилизация снега - головная боль для всех коммунальных служб. И дело даже не в технике, способной выполнить такие работы, а непосредственно в подрядчиках, которые могут утилизировать замерзшие осадки.

Что же касается остальных замечаний, то местные управленцы сферы ЖКХ постарались оперативно реагировать на них. Дворники, где это нужно, посыпали лестницы и сбили сосульки. Но как-то странно: в некоторых местах наледь по-прежнему угрожающе свисает с кровли. Быть может, организации снова не могут поделить зону ответственности?

- К сожалению не все управляющие организации подошли к этому вопросу со всей долей ответственности, - считает Павел Саенко, заместитель начальника отдела по взаимодействию со структурами ЖКХ управления Ленинского округа г.Мурманска. - Были выявлены нарушения. За новогодние праздники 12 материалов было направлено в отдел по контролю для составления протоколов.

Самые проблемные дворы Ленинского района, по словам представителей администрации, находятся в Росте и на улице Чумбарова–Лучинского.