Новый год – пора чудес и перемен – Марина Табейкина

И многие считают, что именно это время прекрасно подходит для осуществления самых долгожданных и даже рискованных идей. Но действительно ли это так?

Кристина Харатова, корреспондент «Арктик-ТВ», поможет нам найти ответ на этот вопрос:

«Алло, Илья Николаевич. Я человек творческий, а вы это не цените. Так что я увольняюсь. До свидания. Если вам кажется, что в жизни нужно что-то менять, то вам не кажется. И Новый год отличная пора для этого. Но как решиться сделать первый шаг? Об этом нам расскажет психолог Марина Табейкина».

Все мы ждём что принц, фея крестная или неведомая сила смогут решить наши проблемы. Однако жизнь не сказка и разгребать свои проблемы приходится самостоятельно. Откладывать на потом, как и надеяться на чудо, тоже не вариант, отмечают психологи.

Марина Табейкина, психолог: «В большинстве своём ситуация, когда психологи рекомендуют просто загадать желание и пробуйте его выполнять, не всегда работает. Важно понимать, что этому мешает. Возможно иногда надо просто отпустить конкретного человека, закрыть какую-то ситуацию, решить какую-то задачу, а потом... а-а-аа! И начать планировать что-то хорошее».

Закрыть дверь вовсе не значит уволится или развестись здесь и сейчас. Это означает принять решение внутри себя, настроиться на перемены.

Марина Табейкина, психолог: «Чтобы мы что-то приняли, нужно это прожить. Грустно, если твой брак не состоялся, правда, но нужно уметь это принять, погоревать на эту тему. Так получилось. А подумать: а вдруг я учту ошибки, а следующий блин не будет комом. А вдруг я смогу более серьёзно отнестись к построению семьи. Тогда будет мотивация, если принять и на это строить что-то новое».

Не у всех людей хватает смелости для этого. Кто-то оправляется за поддержкой к психологу. А некоторые начинают советоваться с близкими, а это становится ошибкой, уверена Марина Табейкина.

Марина Табейкина, психолог: «Я сейчас не скажу всем идти к психологу, потому что есть люди, которые очень скептически относятся к этому. Например, у них был неблагоприятный опыт. И толку тогда никакого. Если он способен сам с собой поработать, тогда может сделать это самостоятельно, но только без помощи окружающих людей».

Когда начать новую жизнь – решать только нам самим. И Новый год – вовсе не точка отсчёта. Но его продолжительные выходные могут стать временем, проведенным по-настоящему с пользой для себя. Начните делать то, о чем давно мечтали: займитесь спортом, творчеством или отправьтесь в путешествие. А кому-то достаточно будет просто выспаться и посидеть в тишине с книжкой.