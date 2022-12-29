Новый год атомные ледоколы «Росатомфлота» встретят в Арктике

«Арктика», «Сибирь», «Урал», «Ямал», «50 лет Победы», «Таймыр» и «Вайгач» будут работать в акватории Северного морского пути.

Сейчас ледоколы обеспечивают проводки судов через пролив Карские Ворота, но уже в первую неделю нового года маршрут будет прокладываться через мыс Желания.

В Новый год на судне все экипажи стараются создать домашнюю атмосферу: ёлка в кают-компании, праздничное судовое меню, обмен подарками. Традиционно по громкой связи капитан поздравит экипаж с Новым годом. В рейсе моряки атомоходов работают круглосуточно: одна вахта сменяет другую. В Мурманске новогоднюю ночь встретит лишь экипаж атомного контейнеровоза «Севморпуть».