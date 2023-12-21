Новый год без ёлки, что свадьба без невесты!

Острые иголки, пушистые ветки и аромат хвои. Натуральная ёлка имеет свой неповторимый шарм, который для многих так важен в новогоднюю ночь.

Поэтому в преддверии праздника в Мурманске открыли специализированные базары, где представлены хвойные на любой вкус.

Игорь, управляющий ёлочным базаром: «Ёлочки есть всякие: сосновые, пихта, букетики всякие. Ассортимент широкий. Мурманчане, в основном, сосну берут, так как она подольше стоит».

Пожалуй, главный минус натурального дерева в том, что оно осыпается. Поэтому северяне чаще приобретают либо живые веточки, либо искусственную ёлку.

- Веточки новогодние - радость в дом себе. Привыкли из детства. Я выросла на юге, у нас всегда была живая ёлка. Всегда радовались, а искусственная - не то.

- Когда живёшь один, то уже ёлку большую ставить не хочется, да и игрушек меньше надо.

- Перед Новым годом, я думаю, нужно купить натуральную, но мы привыкли к искусственным. Так проще, наверное.

- У нас искусственная будет ёлочка, так как потолки не очень большие. Но всё равно, когда веточку покупаешь, этот запах и ощущение Нового года и Рождества присутствует.

А тех, кого не пугает частая уборка, на базаре ждёт широкий выбор елей, сосен, пихт. Цена зависит от высоты. Средняя стоимость метровой ёлки по городу составляет 1200 рублей.

А вот самостоятельно срубать деревья в лесу запрещено.