Новый год для хоккейного клуба «Мурман» начался с победы

На поле стадиона «Строитель» с главной мурманской командой приехал сразиться хоккейный клуб «Родина». Матч закончился победой наших.

Олег Батов, главный тренер ХК «Мурман»: «Поздравляю всех болельщиков с Новым годом, всех, кто болеет за хоккей с мячом. Выиграли три очка. Понятно, что праздничные перерывы не очень хорошо сказываются на игроках, потому что всё равно запал у нас теряется. В принципе, наверное, две грубых ошибки наших в начале второго тайма были, пришлось понервничать».

С быстрых атак началась игра мурманчан. Игрок Михаил Красиков открыл счёт, забив шайбу на седьмой минуте матча в ворота «Родины». Для начала года, когда, казалось бы, у хоккеистов был отдых и они позволили себе расслабиться, «Мурман» показал себя очень смело и бодро. Большую часть матча ребята владели инициативой на поле и давали надежду болельщикам, на то, что во второй части сезона они настроены побеждать и быть более решительными на льду.

Следующий матч «Мурман» будет играть на выезде. Игра с хоккейным клубом «Кировец» пройдёт в Уфе 12 января.