Новый год Мурманск встретит с новой главной ёлкой

До Нового года остается чуть больше месяца. Настроение праздника для северян уже создают праздничная иллюминация и елочки, появившиеся в разных районах Мурманска. На это раз встречать 2018-й в столице Заполярья будут с новой главной елкой, так как старая конструкция уже пришла в негодность.

Иллюминация в парках и скверах, световые конструкции на Кольском проспекте, ледовые горки и скульптуры – Мурманск начинает преображаться перед Новым годом. Традиционные украшения появятся во всех районах города, но не обойдётся без сюрпризов и новинок.

- Четыре большие ёлки мы устанавливаем в декабре, - говорит Александр Накай, директор МАУК «Мурманские городские парки и скверы». - Центральная городская ёлка будет новая. Она такая же, как была в прошлом году, а старую пришлось заменить, так как начал прогнивать каркас и лапник стал слабый, просвечивалось сильно. Было принято решение старую списывать, а новую закупать.

Подрядчик уже везёт новогоднюю конструкцию в Мурманск, монтаж должен начаться со дня на день. Рядом с ёлкой на площади Пять Углов в этом году появятся 9-метровый световой шар, через который можно будет пройти и загадать желание, будут установлены и светящиеся лотосы.

Появятся и полюбившиеся в прошлую зиму мурманчанам деревянные горки, а также ледяные спуски. Новогоднее настроение будут создавать световые фонтаны, композиции и ледяные скульптуры. Все приготовления завершатся к 9 декабря - в этот день свои огни зажжет главная елка на площади Пять Углов.