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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)16.01.23 19:30

Новый год начался успешно для мурманских хоккеистов

Команда «Арктика» в эти выходные провела домашние матчи в Ледовом дворце. Сражалась наша молодёжка против тверских спортсменов. Первый день встречи закончился победой для северян. Но далее им предстояла финальная схватка.

Только на победу настроены игроки «Арктики» каждый свой матч. Поэтому спортсмены всегда выкладываются на полную. Вторая игра с тверской командой «Тверичи-СШОР» была напряжённой. И не только потому, что хоккеисты не успели восстановиться после той, что была накануне.

Андрей Шишко, директор по развитию и продвижению МХК «Арктика»: «Предыдущий матч складывался непросто, потому что во втором периоде из команды было много удалений. Поэтому соперник имел много возможностей, но смог реализовать только одну».

В этом матче наши спортсмены проработали тактику игры с учётом ошибок, допущенных в предыдущей встрече. И вновь это принесло плоды. Второй период матча «Арктика» завершила счётом 2:0 в свою пользу.

Алексей Голубев, защитник МХК «Арктика»: «Игра хорошая. Сейчас вот во втором периоде важный гол забили. Хоть груз с плеч спал. Сейчас надо продолжать навязывать свою игру и свой хоккей. И победа будет за нами».

Однако, тренерский состав в этот момент был меньше ослеплен промежуточным результатом.

Дмитрий Браташ, тренер МХК «Арктика»: «Тяжелая и вязкая игра, где пока удаётся нам выигрывать каждый период. Тяжело, мало моментов, но стараемся. Сейчас наша задача состоит в том, чтобы добиться результата».

На результат были нацелены не только игроки, но и болельщики, как всегда бурно поддерживающие любимую «Арктику». Каждый матч они приходят на ледовую арену с друзьями и семьями, чтобы поддержать наших хоккеистов.

К радости болельщиков и наших хоккеистов матч завершился победой «Арктики». Спортсмены разгромили соперника со счётом 4:0.

18 и 19 января «Арктика» проведёт встречи с хоккейным клубом «Ямал» из Салехарда.

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