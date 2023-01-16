Новый год начался успешно для мурманских хоккеистов
Только на победу настроены игроки «Арктики» каждый свой матч. Поэтому спортсмены всегда выкладываются на полную. Вторая игра с тверской командой «Тверичи-СШОР» была напряжённой. И не только потому, что хоккеисты не успели восстановиться после той, что была накануне.
Андрей Шишко, директор по развитию и продвижению МХК «Арктика»: «Предыдущий матч складывался непросто, потому что во втором периоде из команды было много удалений. Поэтому соперник имел много возможностей, но смог реализовать только одну».
В этом матче наши спортсмены проработали тактику игры с учётом ошибок, допущенных в предыдущей встрече. И вновь это принесло плоды. Второй период матча «Арктика» завершила счётом 2:0 в свою пользу.
Алексей Голубев, защитник МХК «Арктика»: «Игра хорошая. Сейчас вот во втором периоде важный гол забили. Хоть груз с плеч спал. Сейчас надо продолжать навязывать свою игру и свой хоккей. И победа будет за нами».
Однако, тренерский состав в этот момент был меньше ослеплен промежуточным результатом.
Дмитрий Браташ, тренер МХК «Арктика»: «Тяжелая и вязкая игра, где пока удаётся нам выигрывать каждый период. Тяжело, мало моментов, но стараемся. Сейчас наша задача состоит в том, чтобы добиться результата».
На результат были нацелены не только игроки, но и болельщики, как всегда бурно поддерживающие любимую «Арктику». Каждый матч они приходят на ледовую арену с друзьями и семьями, чтобы поддержать наших хоккеистов.
К радости болельщиков и наших хоккеистов матч завершился победой «Арктики». Спортсмены разгромили соперника со счётом 4:0.
18 и 19 января «Арктика» проведёт встречи с хоккейным клубом «Ямал» из Салехарда.