День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)10.12.19 19:30
Новый год начинаем со старта «обещаний» в Мурмашах
Уже в шестой раз 1 января тысячи людей в городах России и по всему миру соберутся под флагом движения «I Love Running» и пробегут символическую новогоднюю дистанцию 2020 метров.
Принять участие в традиционном забеге может любой желающий, достаточно зарегистрироваться на сайте, скачать номер и выйти на пробежку 1 января 2020 года в 12.00 по местному времени. «Забег обещаний» в Мурманской области состоится на территории лыжной базы Кольского района в посёлке Мурмаши уже во второй раз.
Организаторы уверены, что пробежка в первое утро нового года помогает не только начать его с правильной физической активности, но и подкрепить новогоднее желание. По правилам забега участники перед стартом записывают личные обещания и свои новогодние пожелания.
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