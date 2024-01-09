Новый год наступил, но праздничное настроение ещё долго не покинет северян

Продлить праздничное настроение поможет участие в конкурсе «Окно в Новый год-2024».

Уже более 800 человек приобщились к проекту и преобразили окна своих квартир или офисов. Сделать мир ярче, порадовать себя, а заодно и соседей можете и вы: собирайтесь всей семье, друзьями или в индивидуальном порядке, проявляйте творческий подход и находчивость и украшайте витрины своей организации или окна дома.

Победителей выберут с помощью народного голосования, они получат специальные призы.

Торопитесь, приём заявок продлится до 15 января. Для участия нужно сфотографировать работу и выложить в группу проекта в социальной сети «ВКонтакте».