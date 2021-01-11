Новый год не даёт расслабиться правительству региона

В первый рабочий день в новом году представители правительства Мурманской области вернулись на свои рабочие места. Губернатор Андрей Чибис провёл первое в новом году оперативное совещание, на котором поговорили об оперативной обстановке на новогодних праздниках, а также рассказали о переменах, ожидающих регион в 2021 году.

Первый рабочий день и первое в новом году оперативное совещание в правительстве Мурманской области. И сразу же перемены. У нас вместо двух старых появилось одно новое министерство, которое будет непосредственно заниматься развитием Арктики. Перед сотрудниками этого ведомства стоит задача - увеличить объём инвестиций в Мурманскую область и следить, чтобы лидерство в арктической повестке оставалось у Кольского Заполярья.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «У нас в правительстве создаётся Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области. Оно создаётся путём слияния двух ведомств: присоединения Министерства юстиции к Министерству экономического развития. Возглавит новое министерство Татьяна Русскова, действующий министр экономики Мурманской области».

На совещании подвели итоги праздничных дней. Серьёзных ЧП за время январских каникул не произошло, а число пожаров и ДТП по сравнению с прошлым годом даже сократилось.

Сергей Приходько, председатель комитета по обеспечению безопасности населения Мурманской области: «В целом, уважаемые коллеги, принимаемые меры региональными, муниципальными органами власти позволили контролировать оперативную обстановку на территории региона и своевременно принимать необходимые меры по её стабилизации».

И - к делам грядущим. Реализация национальных проектов на территории Мурманской области продолжится и в этом году. Для успешной работы необходимо вовремя получить деньги. А для этого нужно успеть заключить соглашения с федеральной властью и муниципалитетами. И если с центром все договоры уже подписаны, то местным властям следует поторопиться. Сроки сжатые и все документы должны быть готовы уже до конца января.

Виктория Швец, и.о. министра финансов Мурманской области: «Основная задача, которая стоит перед исполнительными органами государственной власти, заключение соглашений с муниципальными образованиями Мурманской области. Всего необходимо заключить 259 соглашений о предоставлении межбюджетных трансфертов местным бюджетам, по которым уже предусмотрено распределение бюджетных ассигнований в законе об областном бюджете».

Также во время совещания сенатор от Мурманской области Татьяна Кусайко от лица председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко поблагодарила медиков Заполярья за вклад в борьбу с коронавирусом.