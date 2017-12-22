ИТОГИ: Три кита для чуть-чуть потерянной молодёжи, или Свежее пивко к выборам президентаПенсионный фонд гарантирует, что задержек с выдачей пенсий не будет
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
День за днём с «Арктик-ТВ»22.12.17 19:30

Новый год пришёл в Детскую театральную школу

3000 ребят получили приглашения на городские ёлки. Праздничные мероприятия уже не первый год  проводят в Детской театральной школе. В представлении задействованы и начинающие артисты, и ученики образовательного учреждения.

Молодого человека в костюме героя комиксов, так ловко подкидывающего на цветной простыне плюшевую морковь, зовут Кирилл Гришин. На новый год он, как начинающий инженер и поклонник самоделок, хочет получить в  подарок два больших конструктора. Наверняка родители парня уже знают, о чем мечтает их сын, но сегодня  у Кирилла будет возможность сказать о своих желаниях непосредственно виновнику всего праздничного переполоха – Деду Морозу, тем самым укрепить веру в волшебного старика и чудеса.

- Да, я верю в Деда Мороза, - говорит Кирилл Гришин. - Подарков от него жду - две пачки больших «Лего».

Новый год – праздник, который очень надолго откладывается в памяти, особенно, если приятные воспоминания связаны с возрастом, когда каждый из нас ещё верит в сказки. Самые тёплые воспоминания обычно связаны  не только с ожиданием подарков и трепетным подсчётом дней до заветного часа, но и праздничными ёлками. Такие события  кажутся  особенными и искренними, ведь только здесь можно ещё до наступления 31 декабря, забыть про уроки, учебники и предстоящие контрольные.    

Городские ёлки примечательны тем, что обычно проходят в стенах Детской театральной школы. Это значит, что встречать гостей будут начинающие артисты, порой, немногим старше самих маленьких зрителей. Тем не менее, с ролью аниматоров юные таланты справляются прекрасно, они как опытные психологи пытаются подключить к игре каждого даже самого замкнутого и растерявшегося ребёнка, оказавшегося  в непривычной обстановке.

- Нужно обязательно познакомиться с ребёнком, узнать, к какому типу он относится: хочет играть или нет, - делится своим опытом Анастасия Копылова, ученик детской театральной школы города Мурманска. - А потом ищем для него занятия. Обычно, старшие дети сидят в стороне и просто наблюдают, а маленькие играют в наши волшебные станции.

Но больше всего участники представления ждут приглашения на спектакль. В этом году организаторы решили выбрать необычную новогоднюю постановку «Лоскутик и облако». Эта история  о том, как с помощью дружбы удалось вернуть в засушливый регион воду. Сказка будет интересна и взрослым, ведь до знакомства служанки и маленькой тучи, ценный ресурс в вымышленном королевстве продавали за деньги, регулярно увеличивая стоимость товара. Так что родители,  пришедшие на ёлку вместе с детьми, не будут скучать, найдя в происходящем на сцене довольно много отсылок к современным проблемам. 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика«Корпоративная защита есть интегрированный элемент системы национальной безопасности», - Владислав Гасумянов
-ФоторепортажXIX Всемирный фестиваль молодёжи и студентов в Сочи глазами мурманчанПервая вода для мощной «Сибири»Мурманск встречает День рыбака запахом трески
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«ArcticWave» - ступень в будущееЗаповедный народТайна генерала Журбы
-Политбарометр
ПодробнееЦИК РФ проверит журналистов «на вшивость»?
-Слово не воробей...Для депутата родной муниципалитет - собственный дом
-Нам интересно Ваше мнение
15.12.17: Кремль поставил перед регионами задачу превратить 18 марта в настоящий праздник, чтобы повысить явку на выборы. Что, на ваш взгляд, должны сделать власти для этого?Проголосовало: 475 человек
-Ходят слухи…Региональные журналисты спешат «похоронить» ректора МГТУ
-

Последние комментарии

Артём
21.12.17 08:00
Так другого и не ожидаешь: хозяин и депутат, и бизнесмен, который сотрудничает с мэрией, а может, он и "хороший знакомый администрации", которая и дала ему зелёный свет. Гнать надо бизнесменов из депу
Комментарий к новости:На Кольском проспекте открыли новую аптеку
александр
20.12.17 20:55
там аптек мало? на Гагарина и в его районе ни одной аптеки
Комментарий к новости:На Кольском проспекте открыли новую аптеку
Валентин
20.12.17 15:54
Конечно привлекает, а как иначе? Он же дорогой. На самом деле у нас никак не борятся с браконьерами, ловят одного из десятка. А если примут поправки к закону о распределении квот на вылов краба на отк
Комментарий к новости:Камчатский краб продолжает привлекать браконьеров
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2728293012345678910111213141516171819202122232425262728293031
-Скоро в эфире23:30«Взрослые игры». Тематическая программа (16+)23:50«Творческая кухня промышленного Никеля». Специальный репортаж (6+)00:25«Знаки». Развлекательная программа (12+)
-PRO ДеньгиМорковь, картофель и поваренная соль – лидеры по росту цена на прошедшей неделе-PRO ВалютуКурс доллара снизился на 24 копейки, евро - почти на 40 копеек-PRO ЭнергетикуСеребрянской ГЭС-2 - 45-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 25 декабря-PRO Нефть и газСложные природно-климатические условия потребовали усилить безопасность системы морской транспортировки персонала на МЛСП «Приразломная»-PRO ЗаконыУловы прибрежного рыболовства «в замороженном виде» - Советом Федерации одобрены поправки в закон о рыболовстве
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Наши партнёрыМ151 - такси нового поколения!Редакция «Московский комсомолец в Мурманске» проводит конкурс новогодних поздравлений«Московский комсомолец» проводит конкурс «Селфи с «МК» для своих читателей
© 2009 - 2017
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 99-47-47
Наш адрес: 183025, г.Мурманск, а/я 292. ООО «ДВАЛИН». Карта расположения редакции
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика