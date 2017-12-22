Новый год пришёл в Детскую театральную школу

3000 ребят получили приглашения на городские ёлки. Праздничные мероприятия уже не первый год проводят в Детской театральной школе. В представлении задействованы и начинающие артисты, и ученики образовательного учреждения.

Молодого человека в костюме героя комиксов, так ловко подкидывающего на цветной простыне плюшевую морковь, зовут Кирилл Гришин. На новый год он, как начинающий инженер и поклонник самоделок, хочет получить в подарок два больших конструктора. Наверняка родители парня уже знают, о чем мечтает их сын, но сегодня у Кирилла будет возможность сказать о своих желаниях непосредственно виновнику всего праздничного переполоха – Деду Морозу, тем самым укрепить веру в волшебного старика и чудеса.

- Да, я верю в Деда Мороза, - говорит Кирилл Гришин. - Подарков от него жду - две пачки больших «Лего».

Новый год – праздник, который очень надолго откладывается в памяти, особенно, если приятные воспоминания связаны с возрастом, когда каждый из нас ещё верит в сказки. Самые тёплые воспоминания обычно связаны не только с ожиданием подарков и трепетным подсчётом дней до заветного часа, но и праздничными ёлками. Такие события кажутся особенными и искренними, ведь только здесь можно ещё до наступления 31 декабря, забыть про уроки, учебники и предстоящие контрольные.

Городские ёлки примечательны тем, что обычно проходят в стенах Детской театральной школы. Это значит, что встречать гостей будут начинающие артисты, порой, немногим старше самих маленьких зрителей. Тем не менее, с ролью аниматоров юные таланты справляются прекрасно, они как опытные психологи пытаются подключить к игре каждого даже самого замкнутого и растерявшегося ребёнка, оказавшегося в непривычной обстановке.

- Нужно обязательно познакомиться с ребёнком, узнать, к какому типу он относится: хочет играть или нет, - делится своим опытом Анастасия Копылова, ученик детской театральной школы города Мурманска. - А потом ищем для него занятия. Обычно, старшие дети сидят в стороне и просто наблюдают, а маленькие играют в наши волшебные станции.

Но больше всего участники представления ждут приглашения на спектакль. В этом году организаторы решили выбрать необычную новогоднюю постановку «Лоскутик и облако». Эта история о том, как с помощью дружбы удалось вернуть в засушливый регион воду. Сказка будет интересна и взрослым, ведь до знакомства служанки и маленькой тучи, ценный ресурс в вымышленном королевстве продавали за деньги, регулярно увеличивая стоимость товара. Так что родители, пришедшие на ёлку вместе с детьми, не будут скучать, найдя в происходящем на сцене довольно много отсылок к современным проблемам.