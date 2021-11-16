Новый год совсем близко – украшают главную ёлку Мурманска

Закончилась установка новогодней ели в центре Мурманска. Теперь рабочие приступили к украшению вечнозелёной красавицы. На ветвях и макушке уже смонтированы звёзды.

Правда иллюминация пока не подключена. Ёлка загорится после того, как завершатся все необходимые работы.