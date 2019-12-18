Новый год уже скоро, а ледяных горок в Мурманске ещё нет

Этим вопросом задаются и взрослые и особенно дети. Привычные ледяные горки в центре Мурманска до сих пор не построены из-за скандала с недобросовестным подрядчиком. Компания, взявшая на себя обязательства по их установке, пытается саботировать работу.

В Мурманске уже стало традицией каждую зиму устанавливать на нескольких городских площадках ледяные фигуры и прекрасные горки. Выполняют работу приглашённые скульпторы, мастера своего дела. Вот только в этот раз фирма, взявшаяся за заказ администрации, долго не могла согласовать эскизы будущих инсталляций. Но и это не всё, так как до конца не понятны сороки, в которые подрядчик должен уложиться.

Александр Накай, директор МАУК «Мурманские городские парки и скверы», депутат Совета депутатов г. Мурманска: «Все размеры соблюдены, но они опять начали писать письма, что мы им что-то увеличили. Не могу понять, что происходит. Пишут на интернет-ресурсах, что им сроки надо продлить. Хотя я не вижу, о каких сроках идёт разговор, так как они нас 16 декабря пригласили на приёмку, у нас есть письмо от них».

Приёмка состоялась. На Семёновском озере практически всё готово, на Кольском проспекте сейчас ведутся работы. А вот на площади Пять Углов ещё даже каркас будущей горки не до конца собран.

Александр Накай, директор МАУК «Мурманские городские парки и скверы», депутат Совета депутатов г. Мурманска: «Будут штрафные санкции. Если человек сказал, что должен выполнить в определенный срок, то должен выполнить. Я подготовлю сейчас документы, передадим их в правоохранительные органы».

Свои обязательства подрядчик не выполняет, закидывает нас претензиями и требует дополнительные средства в размере 780 тысяч рублей. Помочь разобраться с проблемой решили и представители регионального штаба Общероссийского народного фронта.

«Я прошу подрядчика не заниматься ерундой. Если есть претензии, то такие претензии можно выставлять уже после того, как пройдёт Новый год, - считает Максим Сахневич, председатель регионального штаба ОНФ. - Если они чем-то недовольны, то решать это надо в судебном порядке, а не лишать детей праздника».

Если компания так и не выполнит свою работу, то администрации города придётся искать другие пути решения проблемы.