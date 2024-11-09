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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)09.11.24 20:30

Новый и старый - два праздника на одной неделе: основные события уходящей семидневки

Уже более века в столице Заполярья работает Мурманский морской торговый порт. Павел Олейник, исполнительный директор предприятия рассказал о том, какие сейчас ориентиры и в какую сторону открыты самые крупные северные ворота России.

Время подводить итоги уходящей недели на «Арктик-ТВ». Здравствуйте! В студии – Александра Ретунская с обзором самых заметных событий прошедших семи дней. А расширить информационные рамки программы нам помогут гости студии: Анна Николаевна Позднякова, начальник отделения ФПС ГПС по кадровой работе с личным составом; Анастасия Сергеевна Дейкова, старший инспектор отделения ФПС ГПС по кадровой работе с личным составом; Алла Мицуро, заведующая отделом развития и связей с общественностью Центральной библиотеки г. Мурманска; Максим Найденов заведующий библиотекой комиксов; Александра Сотникова, врач- гастроэнтеролог Консультативно диагностического центра МОКБ им. Баяндина.

Но сначала о самых актуальных событиях уходящей недели, на которые обратили внимание журналисты «Арктик-ТВ».

Отряд кораблей Северного флота с фрегатом «Адмирал Головко» отправились в дальний поход. Экипажи держат курс в Атлантику через Баренцево моря.

Второй контракт: депутат из Полярного вновь отправляется на передовую. С собой боец забрал и гуманитарную помощь: маскировочные сети и окопные сети необходимые для спасения жизней бойцов, инструменты, которые бережно создают и собирают добровольцы города воинской славы.

Уже более века в столице Заполярья работает Мурманский морской торговый порт. Павел Олейник, исполнительный директор предприятия рассказал о том, какие сейчас ориентиры и в какую сторону открыты самые крупные северные ворота России.

7 ноября члены мурманского отделения партии КПРФ провели митинг возле памятника Владимира Полухина.

Далеко не каждый человек бывал на учебном полигоне военных. Однако, юнармейцам Мурманской области предоставилась такая возможность. Причём не просто посмотреть на это место, а сыграть там в игру «Зарница» в условиях, приближенных к настоящим боевым.

Ученики школы из Колы во время каникул смогли увидеть, как работает насосная станция «Мурманскводоканала» в посёлке Молочном. Специалисты предприятия рассказали, какие этапы очистки проходит вода, поступая из природного водоёма, а оттуда по трубам в наши дома.

День народного единства отпраздновали и в Туломе. Праздник провели в распахнувшем двери после масштабной реконструкции сельском Доме культуры.

Творчеством едины: в ЗАТО Александровск в 12-й раз прошёл фестиваль народных культур «Морошковый край». В этот раз площадкой для встречи гостей, участников и мастеров события стал Полярный. По традиции во время фестиваля открылась большая и вкусная ярмарка.

В Мурманске состоялась презентацию книги «Записки партизана» авторства командира партизанского отряда «Советский Мурман» Сергея Куроедова.

Долгожданное событие произошло в коллективе областной филармонии. В штат музыкантов приняли девушку, играющую на арфе. Её зовут Есения, и она уже успела завоевать любовь мурманских слушателей.

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