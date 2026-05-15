Новый Ил-114 испытывают в Арктической зоне

Специалисты Авиационного комплекса имени Ильюшина завершили дополнительный этап сертификационных испытаний турбовинтового регионального самолёта Ил-114-300 в Арктической зоне. Опытный борт выполнил серию полётов с аэродромов архипелагов Новая Земля и Земля Франца-Иосифа.

Специальные испытания в условиях Арктики провели для максимального расширения географии будущей эксплуатации и возможного базирования самолёта. Для этого был выбран архипелаг Земля Франца-Иосифа, где находится самый северный аэродром России.

Полученные результаты говорят о том, что Ил-114 может использоваться в том числе в Арктической зоне, заменив существующие самолёты старого парка и иностранного производства в данном классе.

Успешное завершение арктических проверок — важный шаг для развития отечественного авиастроения и обеспечения транспортной доступности самых удаленных регионов России. Летом запланированы испытания самолёта на высокие температуры, а к началу осени — на эксплуатацию с грунтовых взлётно-посадочных полос.