Новый Ил-114 испытывают в Арктической зоне
Специальные испытания в условиях Арктики провели для максимального расширения географии будущей эксплуатации и возможного базирования самолёта. Для этого был выбран архипелаг Земля Франца-Иосифа, где находится самый северный аэродром России.
Полученные результаты говорят о том, что Ил-114 может использоваться в том числе в Арктической зоне, заменив существующие самолёты старого парка и иностранного производства в данном классе.
Успешное завершение арктических проверок — важный шаг для развития отечественного авиастроения и обеспечения транспортной доступности самых удаленных регионов России. Летом запланированы испытания самолёта на высокие температуры, а к началу осени — на эксплуатацию с грунтовых взлётно-посадочных полос.