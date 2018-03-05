Новый инновационный офис продаж жилья открыла в Мурманске группы «Эталон»

Квартиры в Москве и Санкт-Петербурге - без рисков и в срок. Новый инновационный офис продаж группы «Эталон», в которую вошёл уже зарекомендовавший себя надёжным застройщик «ЛенСпецСму», открылся в центре Мурманска.

Покупка жилья - один из самых важных и зачастую сложных вопросов, стоящих практически перед каждой семьей. Как выбрать надежную компанию-застройщика? Ответить на этот вопрос и не ошибиться с выбором часто бывает трудно. Без совета специалиста здесь не обойтись. Более 15 лет в Заполярье работает компания «ЛенСпецСму», благодаря которой сотни мурманчан смогли приобрести новое, комфортное и современное жильё в Москве и Санкт-Петербурге. Теперь это предприятие вошло в группу «Эталон», а в минувшие выходные состоялось торжественное открытие нового мурманского офиса корпорации.

- Сегодня распахнул двери наш новый офис на проспекте Ленина, 76, - сообщила Наталья Смирнова, директор Мурманского представительства группы «Эталон». - Это необыкновенный новый офис, так как среди наших представительств такого ещё не было.

Новый офис оснащён инновационным технорумом, где представлены образцы стен квартир в разрезе, элементы отделки, конструкции остекления балконов или лоджий, входные и межкомнатные двери. Здесь также можно увидеть макеты практически всех жилых объектов, позволяющих не только выбрать нужную планировку и этаж, но и вид из окна.

- Все понятно, наглядно. Сразу видно из чего состоит дом, какие материалы предоставляет строительная компания, - поясняют Игорь и Татьяна Яроцкие, первые клиенты в новом офисе группы «Эталон». - Можно всё потрогать руками.

К каждому покупателю - индивидуальный подход. Группа «Эталон» предлагает своим клиентам массу удобных вариантов покупки жилья. В том числе, рассрочку, позволяющую избежать ипотеки.

- Нам рассказали о системе оплаты, что происходит после заключения договора, - делятся своими впечатлениями о собеседовании Игорь и Татьяна Яроцкие, первые клиенты в новом офисе группы «Эталон», - какова стоимость квартиры, что такое беспроцентная рассрочка. Мы поняли, что в нашем случае не нужно брать ипотеку.

За 30 лет работы на рынке недвижимости группа «Эталон» построила более двухсот домов. При этом корпорация возводит не только жильё, но и реализует сложные и уникальные промышленные или инфраструктурные проекты, имеющие общегородское значение.

- Группа Эталон» - это компания, которая обладает всеми производственными мощностями для строительства жилых объектов, - поясняет Наталия Котляр, региональный директор по продажам группы «Эталон», генеральный директор АО «ЦУН». - У нас полный цикл производства строительных материалов: железобетона, кирпича. Но мы строим объекты не только из этих стройматериалов. Топ-10 московских застройщиков тоже пользуются нашими услугами и нашими генподрядными организациями. Так что большинство объектов России возводится из наших материалов и с нашей помощью.

После торжественного открытия офиса, где всех гостей ждала подробная консультация специалистов, дисконтная карта на дополнительную скидку при покупке жилья, а также возможность принять участие в беспроигрышной лотерее, вниманию посетителей была представлена презентация объектов недвижимости уже готовых, так и находящихся на этапе строительства. Представители компании «Эталон» подробно рассказали о том, как максимально выгодно и быстро стать обладателем нового жилья.

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