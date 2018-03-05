КОММУНАЛЬНЫЙ ДЕТЕКТИВ: Битва за горячую воду, или Перенимаем опыт активных мурманчанНачисление северных надбавок и выравнивание МРОТ с прожиточным минимумом арктическим регионам не потянуть без помощи центра
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
День за днём с «Арктик-ТВ»05.03.18 19:30

Новый инновационный офис продаж жилья открыла в Мурманске группы «Эталон»

Квартиры в Москве и Санкт-Петербурге - без рисков и в срок. Новый инновационный офис продаж группы «Эталон», в которую вошёл уже зарекомендовавший себя надёжным застройщик «ЛенСпецСму», открылся в центре Мурманска.

Покупка жилья - один из самых важных и зачастую сложных вопросов, стоящих практически перед каждой семьей. Как выбрать надежную компанию-застройщика? Ответить на этот вопрос и не ошибиться с выбором часто бывает трудно. Без совета специалиста здесь не обойтись. Более 15 лет в Заполярье работает компания «ЛенСпецСму», благодаря которой сотни мурманчан смогли приобрести новое, комфортное и современное жильё в Москве и Санкт-Петербурге. Теперь это предприятие вошло в группу «Эталон», а в минувшие выходные состоялось торжественное открытие нового мурманского офиса корпорации.

- Сегодня распахнул двери наш новый офис на проспекте Ленина, 76, - сообщила Наталья Смирнова, директор Мурманского представительства группы «Эталон». - Это необыкновенный новый офис, так как среди наших представительств такого ещё не было.

Новый офис оснащён инновационным технорумом, где представлены образцы стен квартир в разрезе, элементы отделки, конструкции остекления балконов или лоджий, входные и межкомнатные двери. Здесь также можно увидеть макеты практически всех жилых объектов, позволяющих не только выбрать нужную планировку и этаж, но и вид из окна.

- Все понятно, наглядно. Сразу видно из чего состоит дом, какие материалы предоставляет строительная компания, - поясняют Игорь и Татьяна Яроцкие, первые клиенты в новом офисе группы «Эталон». - Можно всё потрогать руками.

К каждому покупателю - индивидуальный подход. Группа «Эталон» предлагает своим клиентам массу удобных вариантов покупки жилья. В том числе, рассрочку, позволяющую избежать ипотеки.

- Нам рассказали о системе оплаты, что происходит после заключения договора, - делятся своими впечатлениями о собеседовании Игорь и Татьяна Яроцкие, первые клиенты в новом офисе группы «Эталон», - какова стоимость квартиры, что такое беспроцентная рассрочка. Мы поняли, что в нашем случае не нужно брать ипотеку.

За 30 лет работы на рынке недвижимости группа «Эталон» построила более двухсот домов. При этом корпорация возводит не только жильё, но и реализует сложные и уникальные промышленные или инфраструктурные проекты, имеющие общегородское значение.

- Группа Эталон» - это компания, которая обладает всеми производственными мощностями для строительства жилых объектов, - поясняет Наталия Котляр, региональный директор по продажам группы «Эталон», генеральный директор АО «ЦУН». - У нас полный цикл производства строительных материалов: железобетона, кирпича. Но мы строим объекты не только из этих стройматериалов. Топ-10 московских застройщиков тоже пользуются нашими услугами и нашими генподрядными организациями. Так что большинство объектов России возводится из наших материалов и с нашей помощью.

После торжественного открытия офиса, где всех гостей ждала подробная консультация специалистов, дисконтная карта на дополнительную скидку при покупке жилья, а также возможность принять участие в беспроигрышной лотерее, вниманию посетителей была представлена презентация объектов недвижимости уже готовых, так и находящихся на этапе строительства. Представители компании «Эталон» подробно рассказали о том, как максимально выгодно и быстро стать обладателем нового жилья.

На правах рекламы.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-АналитикаТренд негативного отношения к медикам нужно менять
-ФоторепортажВо флотской столице грандиозно отметили День защитника ОтечестваГотовимся к параду, посвящённому 100-летию РККАXIX Всемирный фестиваль молодёжи и студентов в Сочи глазами мурманчан
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«ArcticWave» - ступень в будущееЗаповедный народТайна генерала Журбы
-Политбарометр
Подробнее8 кандидатов на одно место
-Слово не воробей...Закон может помочь выздоровлению пациента
-Нам интересно Ваше мнение
18.02.18: Как изменится наша жизнь после 18 марта, когда мы выберем Президента РФ?Проголосовал: 481 человек
-Ходят слухи…Региональные журналисты спешат «похоронить» ректора МГТУ
-

Последние комментарии

блинов евгений иванович
03.03.18 14:23
В ноябре 2018 года праздники начальник городского следственного управления получил "праздничную премию 400 тысяч, Ялалов получил праздничную премию 700 тысяч рублей исполнители следователи премии не
Комментарий к новости:СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Бизнес-МЕНТ
блинов евгений иванович
03.03.18 14:18
В следствии октябрьского отдела работала следователь Каплина, которая будучи дежурным следователем была вызвана Снятковой В.Ю. в Управление. и после беседы вернувшись в отдел покончила жизнь самоубийс
Комментарий к новости:СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Бизнес-МЕНТ
блинов евгений иванович
03.03.18 13:56
Не надо представлять Сняткову В.Ю. "борцом" за справедливость она практически много лет "правила" управлением" её стиль общения с подчинёнными матерщина когда её оторвали от "кормушки" потому что она
Комментарий к новости:СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Бизнес-МЕНТ
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
262728123456789101112131415161718192021222324252627282930311
-Скоро в эфире21:00«Международные новости». Информационная программа21:30Новости. Информационная программа.22:00«Две зимы и три лета». Художественный сериал, 13 серия (16+)
-PRO ДеньгиКому на Руси жить хорошо? Чиновникам - Росстат-PRO ВалютуКурс доллара вырос почти на 44 копейки, а евро подскочил на 70 копеек-PRO ЭнергетикуНа Кольской АЭС стартовала уникальная по продолжительности и объёмам модернизации ремонтная кампания-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 6 марта-PRO Нефть и газ«Exxon Mobil» помашет ручкой российскому партнёру-PRO ЗаконыСовет Федерации одобрил закон о приравнивании МРОТ к прожиточному минимуму
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Наши партнёрыМ151 - такси нового поколения!Редакция «Московский комсомолец в Мурманске» проводит конкурс новогодних поздравлений«Московский комсомолец» проводит конкурс «Селфи с «МК» для своих читателей
© 2009 - 2018
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 99-47-47
Наш адрес: 183025, г.Мурманск, а/я 292. ООО «ДВАЛИН». Карта расположения редакции
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика